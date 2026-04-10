Cade l' accusa di truffa sui fondi post-sisma assolto imprenditore agricolo della Bassa

Si è concluso con un'assoluzione in primo grado il procedimento giudiziario contro un imprenditore agricolo della Bassa, accusato di aver tentato di ottenere illegalmente fondi pubblici destinati alla ricostruzione dopo il terremoto del 2012. La procura aveva contestato l'ipotesi di truffa aggravata, ma il tribunale ha deciso di assolvere l'imprenditore da tutte le accuse.

Si è chiuso con un'assoluzione in primo grado il processo a carico di un imprenditore agricolo del Modenese, accusato di aver orchestrato una truffa aggravata per percepire indebitamente fondi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma del 2012. I giudici del tribunale della città emiliana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Cade l’accusa di violazione delle misure cautelaria: assolto noto pregiudicato della Valle CaudinaTempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale di Avellino ha assolto Gaetano Ronga, 30 anni di San Martino Valle Caudina, noto alle forze dell’ordine,... 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario... Temi più discussi: Cade l'accusa di truffa sui fondi post-sisma, assolto imprenditore agricolo della Bassa; Assoluzione piena per Antonio Moccia, cade l’accusa di calunnia contro il comandante Maiello; Lamezia, assolto in Appello il gruppo Greco: cade l’accusa di associazione mafiosa · catanzarochannel.it; Vibo Valentia: cade l'accusa di maxi-spaccio per i Castagna. Padre e figlio tornano in libertà. Vibo Valentia: cade l'accusa di maxi-spaccio per i Castagna. Padre e figlio tornano in libertàIl Gup assolve Nazzareno e Antonio Castagna da 54 episodi di cessione di eroina su 60. Le condanne per i casi residui vengono riqualificate come lieve entità, portando alla scarcerazione dei due imp ... catanzaro.gazzettadelsud.it Irrompe al Sert con il coltello, cade accusa di tentata rapina: Minacce? Solo di aprire l'armadietto dei farmaciÈ stato scarcerato il 40enne ucraino, domiciliato nella Perla Verde e difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, che martedì, intorno alle 13, ha seminato lo scompiglio al Sert di Riccione. L'uomo, che s ... altarimini.it In Bologna cade contro l’Aston Villa in casa: non basta Rowe, Konsa e Watkins regalano l’andata dei quarti di Europa League a Emery - facebook.com facebook