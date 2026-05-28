islamisti da ztl

Le strade del centro sono state chiuse per permettere una preghiera islamica, provocando reazioni politiche. La decisione ha ricevuto il sostegno della sinistra, che ha espresso approvazione. La chiusura temporanea ha interessato alcune vie principali, creando disagi alla viabilità. Non sono stati segnalati incidenti o violazioni durante l’evento. La manifestazione si è svolta senza ulteriori complicazioni o interventi delle forze dell’ordine.

Le strade del centro chiuse per la preghiera islamica non potevano che trovare l'applauso della sinistra. La votano nella Ztl e oggi la Ztl diventa una piccola Mecca per la preghiera dei loro nuovi sodali. Quel che ci mancava era la lezione di Conte su sicurezza e bilancio dello Stato. Sui conti pubblici parla da solo il Superbonus che ci ha devastati per almeno un decennio, come certifica qualunque istituto indipendente, e non serve aggiungere altro. Sull'islamismo parlano i convegni con i simboli dei partiti di sinistra che hanno come protagonisti leader filo Hamas che proclamano sui social e per strada la jihad in Italia, mentre si arresta un terrorista al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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