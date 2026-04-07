Pericolo in Francia Imam estremisti e islamisti in crescita

In Francia, si registra un aumento di imam e figure legate all'estremismo islamico. Secondo fonti ufficiali, sono state condotte operazioni di polizia contro gruppi sospettati di promuovere ideologie radicali. Numerosi esponenti di comunità musulmane sono stati interrogati o sono stati oggetto di controlli. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza in diverse aree considerate a rischio.

Alexandre Devecchio, caporedattore delle pagine Dibattiti del Figaro e del Figaro Magazine ed editorialista su CNews e Europe 1, è convinto che l'islamizzazione della società rischi di diventare un corollario dell'immigrazione di massa, perché "è principalmente attraverso i numeri che l'islamismo intende trionfare". Il 14 gennaio è uscito in Francia il suo nuovo libro, Nous vivions côte à côte. Itinéraire d'un petit blanc de banlieue (Fayard). "Vivevamo fianco a fianco. Viaggio di un ragazzo bianco di periferia". "Mio nonno si chiamava Mario, immigrato da Biella nel 1928 e naturalizzato negli anni '30, ha cresciuto i figli integrandosi, lui come altri immigrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pericolo in Francia. Imam estremisti e islamisti in crescita" Maxi raduno fondamentalista in Francia: l’imam denuncia l’ombra dei Fratelli MusulmaniOggi i fratelli musulmani, l’organizzazione islamista messa al bando dai paesi Arabi, si riuniranno ufficialmente per una tre giorni che unisce... Leggi anche: “Quanto silenzio islamico sulla tirannia religiosa dell’Iran”. Parla Chalghoum, presidente degli imam di Francia