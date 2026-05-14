Pescia Fiorentina Da domani attiva la ’Ztl’

Da domani entrerà in vigore a Pescia Fiorentina una nuova zona a traffico limitato, che resterà attiva fino al 2 novembre. La misura riguarda sia il divieto di sosta che il restringimento della circolazione nel centro del paese. La modifica della viabilità è stata decisa dall'amministrazione comunale e interesserà le strade principali di Pescia Fiorentina per tutto il periodo indicato.

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Zona a sosta e traffico limitato a Pescia Fiorentina: da domani al 2 novembre il Comune di Capalbio ha previsto la variazione della circolazione all’interno del paese. La decisione è legata non solo ai lavori di riqualificazione della piazza della frazione, ma anche al fatto che nel periodo primaverile ed estivo si verifica un significativo incremento del traffico veicolare incompatibile con la regolare e sicura fruizione dell’area. "Il nostro obiettivo è quello di ridurre il volume del traffico veicolare – dice il sindaco Gianfranco Chelini (nella foto) – per garantire la sicurezza della circolazione, la tutela dell’ordine pubblico e una migliore vivibilità degli spazi pubblici da parte dei residenti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pescia Fiorentina. Da domani attiva la ’Ztl’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Attiva da domani la nuova Casa di comunitàSarà operativa da domani, come anticipato da La Nazione nei giorni scorsi, la nuova Casa di comunità di Asl5 a Ceparana. Centro storico e riti religiosi: attiva la ztl, controllo già all’inizio del ponteDa oggi tornano le limitazioni alla circolazione e alla sosta nel borgo antico di Gallipoli. Argomenti più discussi: Pescia Fiorentina. Da domani attiva la ’Ztl’; Cambia la viabilità in paese: nuove regole per traffico e parcheggi nella stagione estiva; Giardino dei Tarocchi: il parco toscano che sembra Barcellona; AURELIA: 1 SIGNIFICATIVO NODO A CAPALBIO DA RISOLVERE. #Pistoia, - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pescia Fiorentina. Da domani attiva la ’Ztl’Zona a sosta e traffico limitato a Pescia Fiorentina: da domani al 2 novembre il Comune di Capalbio ha previsto ... lanazione.it