iscrizione ai nidi comunali dal primo giugno

Notizia in breve

Le iscrizioni ai nidi comunali iniziano il primo giugno e si chiudono il 30 giugno. Le domande devono essere presentate presso l’ufficio Scuola in piazza Vittorio Veneto o tramite il sito del Comune. È necessario compilare il modulo disponibile online o presso l’ufficio. Non ci sono altre scadenze o requisiti specifici indicati. La domanda può essere consegnata di persona o inviata telematicamente.