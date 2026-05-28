Iscrizione ai nidi comunali dal primo giugno
Le iscrizioni ai nidi comunali iniziano il primo giugno e si chiudono il 30 giugno. Le domande devono essere presentate presso l’ufficio Scuola in piazza Vittorio Veneto o tramite il sito del Comune. È necessario compilare il modulo disponibile online o presso l’ufficio. Non ci sono altre scadenze o requisiti specifici indicati. La domanda può essere consegnata di persona o inviata telematicamente.
Al via dal primo giugno le iscrizioni agli asili nido comunali. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 giugno utilizzando il modello da richiedere all’ufficio Scuola (piazza Vittorio Veneto) o scaricare dal sito del Comune www.comune.macerata.itservizioiscrizione-allasilo-nido. La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile, stabilita con delibera dalla giunta comunale all’inizio di ogni anno di attività dell’asilo nido (retta applicata sulla base del reddito come da normativa Isee – Dpcm 1592013). Il bambino o bambina deve avere età compresa tra tre mesi e tre anni ed essere in regola con gli obblighi vaccinali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Come mai c'è così tanta differenza tra la disponibilità dei nidi e quella delle materne/elementari? reddit
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