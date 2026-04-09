Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali

Le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali sono state aperte nel Comune di Cortona. I genitori interessati possono scaricare tutta la documentazione necessaria all'indirizzo ufficiale del Comune. La procedura riguarda le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli ai servizi educativi per l'infanzia. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. All’indirizzo è possibile scaricare la documentazione.Nell’avviso pubblico sono indicate alcune informazioni utili come il numero di posti disponibili per ciascuna struttura (Il Castello a Camucia, Raggio di Sole a Cortona e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nidi d'infanzia, aperte le iscrizioni per il prossimo annoDopo una prima fase di raccolta delle domande, saranno comunicati i numeri dettagliati dei posti disponibili per ciascuna struttura Dal primo...

Cavriglia: dal 30 marzo al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunaliArezzo, 30 marzo 2026 – Aperte dal 30 marzo le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia.

Katia Tarasconi - Una città che investe sui bambini e sostiene...(23.03.26)

Temi più discussi: Aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi Comunali 2026; Aperte le iscrizioni ai servizi educativi comunali; Attiva-Mente: aperte le iscrizioni ai corsi del Centro Pecci; Sono aperte le iscrizioni ai progetti di formazione della Regione del Veneto destinati agli operatori dell'audiovisivo.

Aperte le iscrizioni al Nuovo Nido d’Infanzia di LevanellaDa domani, venerdì 10 al 27 aprile, saranno aperte le iscrizioni anche per il Nuovo Nido d’Infanzia di Levanella, per i bambini nati entro il 19 aprile 2026 ... lanazione.it

Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunaliDal 9 al 30 aprile è possibile presentare domanda d’iscrizione per l’anno educati 2026/27. Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. All’indirizzo web ... lanazione.it

Aperte le candidature per gli orti comunali di Solaro, domande entro il 7 maggio. - facebook.com facebook

Le porte aperte del Parlamento per l'ex boss di camorra Cosa è emerso nell'ultima indagine di Report x.com