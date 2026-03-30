Cavriglia | dal 30 marzo al 30 aprile aperte le iscrizioni ai nidi comunali

Dal 30 marzo al 30 aprile sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali di Cavriglia, presso i tre poli dedicati ai bambini da zero a sei anni. Le domande possono essere presentate durante questo periodo, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale. La comunicazione riguarda tutte le famiglie interessate a iscrivere i propri figli ai servizi educativi per la prima infanzia offerti dal Comune.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Aperte dal 30 marzo le iscrizion i ai Nidi d'Infanzia presso i tre “Poli 0-6” del Comune di Cavriglia. I tre poli sono collocati uno a Cavriglia Capoluogo, uno a Castelnuovo dei Sabbioni ed uno a Santa Barbara e nei tre Poli viene realizzata una vera continuità educativa dal Nido alla Scuola dell'Infanzia, per avvicinare ile bambinie ai loro luoghi di residenza e per favorire ancora di più i genitori che lavorano. Dal 30 marzo, quindi, e fino al 30 aprile, sono aperte le iscrizioni per i Nidi Comunali:? “Stella Stellina” - Via Burzagli Cavriglia? “Pollicino” - Via della Resistenza Castelnuovo dei Sabbioni? “Le Bricchette” - Via della Vigna Santa Barbara I nidi d'infanzia sono aperti con la seguente tipologia oraria: - mezza giornata con pasto con orario: 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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