Irst si dimette il direttore scientifico Nicola Normanno | subentra Antonino Musolino
Il direttore scientifico dell’Irst Irccs Dino Amadori si è dimesso. Al suo posto, il consiglio di amministrazione ha nominato temporaneamente il professor Antonino Musolino come direttore scientifico facente funzioni.
Il consiglio di amministrazione dell'Irst Irccs Dino Amadori ha affidato al professor Antonino Musolino l'incarico di direttore scientifico facente funzioni. La decisione segue le dimissioni del Nicola Normanno, motivate da una nuova scelta professionale. Il professor Musolino assumerà il ruolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Consiglio comunale di Pisa, si dimette Gianluca Gionfriddo: subentra Carlo ModicaGianluca Gionfriddo si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Pisa, lasciando il suo posto vacante.
Provincia di Salerno: Morra si dimette, subentra il sindaco di VietriFrancesco Morra si è dimesso dalla carica di consigliere provinciale nella provincia di Salerno, incarico ricoperto dal 2022.