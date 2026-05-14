Consiglio comunale di Pisa si dimette Gianluca Gionfriddo | subentra Carlo Modica

Gianluca Gionfriddo si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Pisa, lasciando il suo posto vacante. Al suo posto, entrerà Carlo Modica, che ha sostituito Gionfriddo nell’assemblea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle recenti variazioni nel consiglio comunale. Gionfriddo aveva fatto parte dell’assemblea dopo aver partecipato all’esperienza nell’associazione locale. Ora, la rappresentanza nel consiglio si aggiorna con la nomina di Modica.

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