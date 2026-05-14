Consiglio comunale di Pisa si dimette Gianluca Gionfriddo | subentra Carlo Modica
Gianluca Gionfriddo si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Pisa, lasciando il suo posto vacante. Al suo posto, entrerà Carlo Modica, che ha sostituito Gionfriddo nell’assemblea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle recenti variazioni nel consiglio comunale. Gionfriddo aveva fatto parte dell’assemblea dopo aver partecipato all’esperienza nell’associazione locale. Ora, la rappresentanza nel consiglio si aggiorna con la nomina di Modica.
Dopo un passaggio nell'assemblea de La città delle persone, Gianluca Gionfriddo si è dimesso ufficialmente da consigliere comunale. In un messaggio pubblico, ha spiegato che si tratta di una decisione a lungo meditata e assunta per ragioni professionali: "Gli impegni di lavoro sono diventati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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