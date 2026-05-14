Provincia di Salerno | Morra si dimette subentra il sindaco di Vietri

Francesco Morra si è dimesso dalla carica di consigliere provinciale nella provincia di Salerno, incarico ricoperto dal 2022. Al suo posto, è stato nominato il sindaco di Vietri sul Mare. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore. La sostituzione avviene in seguito alle dimissioni di Morra, che ha lasciato il suo ruolo dopo un mandato di circa un anno. La provincia ha già provveduto a comunicare la nuova nomina.

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