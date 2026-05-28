Irpef a Roma cinquemila firme per tagliare le tasse | la mossa di Fdi che sfida Gualtieri
A Roma sono state raccolte cinquemila firme per chiedere una riduzione delle tasse. L’obiettivo è spingere il sindaco a discutere pubblicamente questa proposta in Consiglio comunale. La raccolta si concentra sulla richiesta di abbassare l’Irpef e altre imposte locali. La petizione mira a portare il tema all’attenzione dell’amministrazione, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti.
Cinquemila firme per tagliare le tasse ai romani. O, almeno, per costringere il sindaco Roberto Gualtieri a parlarne in Aula. Fratelli d’Italia lancia l'offensiva sull’addizionale Irpef in Campidoglio e decide di mettere da parte la melina della politica, puntando dritta sui cittadini. Obiettivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
"Vogliamo tagliare l'Irpef fino a 60mila euro", ma c'è il nodo risorse: cosa vuole fare il governo per abbassare le tasseIl governo ha annunciato l’intenzione di ridurre l’Irpef fino a 60mila euro di reddito.
Tasse green, dietrofront Ue. Roma vuole tagliare le accise per trasporti e industrieL’Unione Europea propone una revisione del sistema di scambio sulle emissioni, mentre l’Italia chiede di ridurre le accise per trasporti e industrie.
Si parla di: Irpef a Roma, cinquemila firme per tagliare le tasse: la mossa di Fdi che sfida Gualtieri.
La lotteria delle addizionali Irpef: a parità di reddito c'è chi paga il doppioUno studio realizzato dalla Uil ha messo in evidenza l'enorme disomogeneità che riguarda la fiscalità territoriale. Persone con le medesime entrate, ma in città diverse, si trovano a dover pagare cifr ... today.it
Irpef comunale, Ugl all'attacco di Gualtieri: Nessuna decisione, si tradiscono cittadiniL'Ugl all'attacco di Gualtieri. Il sindacato storicamente vicino alla destra, punta il dito contro il Sindaco e le mancate (finora) decisioni rispetto al taglio dell'Irpef comunale. A inizio dicembre ... romatoday.it