Irpef a Roma cinquemila firme per tagliare le tasse | la mossa di Fdi che sfida Gualtieri

Notizia in breve

A Roma sono state raccolte cinquemila firme per chiedere una riduzione delle tasse. L’obiettivo è spingere il sindaco a discutere pubblicamente questa proposta in Consiglio comunale. La raccolta si concentra sulla richiesta di abbassare l’Irpef e altre imposte locali. La petizione mira a portare il tema all’attenzione dell’amministrazione, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti.