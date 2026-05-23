Vogliamo tagliare l' Irpef fino a 60mila euro ma c' è il nodo risorse | cosa vuole fare il governo per abbassare le tasse

Il governo ha annunciato l’intenzione di ridurre l’Irpef fino a 60mila euro di reddito. Dopo aver previsto una diminuzione per i redditi tra 28mila e 50mila euro nel 2026, il viceministro dell’Economia ha indicato la possibilità di estendere il taglio anche oltre, a seconda delle risorse disponibili. La proposta si inserisce in un progetto di riduzione fiscale, ma non sono stati forniti dettagli su come verranno coperti i costi.

Il governo torna a guardare al taglio dell’Irpef per i redditi medio-alti. Dopo la riduzione già prevista per il 2026 sullo scaglione tra 28mila e 50mila euro, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha aperto alla possibilità di spingersi oltre: "Se le cose andranno bene, come spero. 🔗 Leggi su Today.it

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