Iraq a Mosul le famiglie celebrano l' inizio dell' Eid al-Adha

Notizia in breve

A Mosul, in Iraq, le famiglie si sono radunate in un parco giochi per celebrare l’Eid al-Adha. La festività musulmana è stata segnata da incontri familiari e tradizioni religiose. Non sono stati riportati eventi straordinari o interruzioni durante le celebrazioni. La giornata si è svolta in modo tranquillo e senza incidenti segnalati. La celebrazione ha coinvolto diverse generazioni in un’atmosfera di convivialità.