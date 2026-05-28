Iraq a Mosul le famiglie celebrano l' inizio dell' Eid al-Adha
A Mosul, in Iraq, le famiglie si sono radunate in un parco giochi per celebrare l’Eid al-Adha. La festività musulmana è stata segnata da incontri familiari e tradizioni religiose. Non sono stati riportati eventi straordinari o interruzioni durante le celebrazioni. La giornata si è svolta in modo tranquillo e senza incidenti segnalati. La celebrazione ha coinvolto diverse generazioni in un’atmosfera di convivialità.
A Mosul, in Iraq, le famiglie celebrano in un semplice parco giochi la festività musulmana dell’Eid al-Adha. Nella città che era la roccaforte dello Stato Islamico mercoledì era stato dato il via alle celebrazioni nella moschea di Nebi Younis, recentemente ricostruita, con la preghiera nello storico santuario che era stato distrutto dai militanti dell’Isis nel 2014. Mosul è stata liberata dal controllo dell’Isis nel luglio 2017, al termine di una violenta offensiva durata nove mesi da parte delle forze di sicurezza irachene, supportate dalla coalizione internazionale a guida Usa e dai Peshmerga curdi. L’antico santuario, ritenuto il luogo di sepoltura del profeta Giona, è stato ricostruito negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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