Kosovo inizia l’Eid al-Adha | il Mufti | ‘Scegliamo l’umanità

Notizia in breve

In Kosovo è iniziato l’Eid al-Adha, con un messaggio del Mufti che invita a privilegiare l’umanità. Il leader religioso ha sottolineato l’importanza di promuovere la pace. Le prossime elezioni straordinarie potrebbero essere influenzate dal suo appello, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici. Il Mufti ha anche affrontato le tensioni geopolitiche globali, senza entrare in analisi approfondite o dichiarazioni di parte.