L’Eid al-Adha in foto

Da ilpost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’Eid al-Adha, i musulmani di tutto il mondo si riuniscono per celebrare una delle festività più importanti dell’Islam. La ricorrenza prevede preghiere collettive, sacrifici di animali e incontri familiari. La festività si svolge in vari paesi, con pratiche e tradizioni diverse, ma tutte centrali sulla commemorazione del sacrificio e della fede. Le celebrazioni durano più giorni e coinvolgono milioni di persone, che partecipano a riti religiosi e incontri conviviali.

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Tra mercoledì e venerdì in tutto il mondo i musulmani festeggiano l’Eid al-Adha, una delle più importanti ricorrenze dell’Islam. La data è variabile perché decisa in base al calendario lunare, ma coincide sempre con l’ultimo giorno dell’Hajj, il pellegrinaggio rituale alla Mecca, in Arabia Saudita. L’Eid al-Adha celebra l’episodio del Corano in cui Allah mette alla prova la fede del profeta Ibrahim, chiedendogli di sacrificare suo figlio Ishaq, e poi alla fine viene fermato da un angelo e al posto del figlio sacrifica un animale. Per questo la festa si chiama anche festa del sacrificio, festa dello sgozzamento, festa dell’offerta o semplicemente “festa grande”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’Eid al-Adha, in foto
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