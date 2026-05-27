L’Eid al-Adha in foto

Notizia in breve

Durante l’Eid al-Adha, i musulmani di tutto il mondo si riuniscono per celebrare una delle festività più importanti dell’Islam. La ricorrenza prevede preghiere collettive, sacrifici di animali e incontri familiari. La festività si svolge in vari paesi, con pratiche e tradizioni diverse, ma tutte centrali sulla commemorazione del sacrificio e della fede. Le celebrazioni durano più giorni e coinvolgono milioni di persone, che partecipano a riti religiosi e incontri conviviali.