Nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi nello Stretto di Hormuz, provocando una reazione da parte delle autorità iraniane che hanno accusato di violazione la loro sovranità. Le forze iraniane hanno risposto agli attacchi alle petroliere con azioni difensive e hanno segnalato di aver intercettato alcune navi nelle vicinanze del porto di Fujairah. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

? Domande chiave Come hanno reagito le forze iraniane agli attacchi alle petroliere?. Quali navi sono state colpite vicino al porto di Fujairah?. Perché gli Stati Uniti hanno colpito le imbarcazioni in movimento?. Chi sono gli altri paesi coinvolti nelle operazioni nell'Iran meridionale?.? In Breve Attacchi avvenuti tra l'8 maggio e i giorni precedenti presso Jask e Fujairah.. Bersagli colpiti includono una petroliera iraniana in movimento verso lo Stretto di Hormuz.. Contromossa iraniana mira alle unità militari USA con danni rilevanti alle navi.. Operazioni coinvolgono l'Iran meridionale con la partecipazione di altri paesi della regione.. L’esercito iraniano accusa gli Stati Uniti di aver infranto il cessate il fuoco colpendo imbarcazioni nello Stretto di Hormuz durante la notte tra l’8 maggio e i giorni precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: attacchi USA nello Stretto di Hormuz, Teheran accusa la violazione

Tensione tra Iran e Stati Uniti, minacce sullo stretto di Hormuz - 1mattina News 18/02/2026

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