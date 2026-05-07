Iran tregua in bilico Gli Usa colpiscono il porto di Qeshm e Bandar Abbas Teheran | Hanno violato il cessate il fuoco risponderemo – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi mirati al porto di Qeshm e Bandar Abbas, secondo quanto riferito dalle fonti ufficiali. Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato un cessate il fuoco e ha annunciato che risponderà alle azioni. Si attende oggi la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per fermare il conflitto, come riportato dalla Cnn.

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È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Iran, udite forti esplosioni a Bandar Abbas. Gli Usa aspettano una risposta sul memorandum da Teheran – La direttaÈ attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Usa-Iran, cessate il fuoco in bilico. Tajani sente Araghchi: «Teheran fermi Hezbollah e rinunci ad armi nucleari» – La direttaNel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il presidente ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tregua USA-Iran in bilico; AMD pubblica i risultati - cosa muove i mercati; Prezzi del petrolio in rialzo, EAU fuori OPEC, stallo tregua Iran; Studio Aperto: Spari a Hormuz, tregua in bilico Video; Bombe su Hormuz? Solo scaramucce. Tregua in bilico ma Trump minimizza. Tregua USA-Iran in bilico; AMD pubblica risultati - cosa muove i mercatiAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Bombe su Hormuz? Solo scaramucce. Tregua in bilico ma Trump minimizzaLa battaglia di Hormuz continua. Due navi Usa attraversano lo Stretto, schivando i raid iraniani. Tregua rischio anche se Trump minimizza ... lanotiziagiornale.it Scommesse sul petrolio legate all'Iran, gli Usa indagano. Guadagni per 2,6 miliardi alla vigilia degli annunci di Trump, quattro casi nel mirino #ANSA - facebook.com facebook Il #Vaticano: rinnovato il comune impegno per buone relazioni con gli #Usa Nota vaticana parla di “cordiali colloqui” #Rubio x.com