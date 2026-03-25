L’Iran deride Trump | Sta negoziando da solo Bombe su Teheran e Israele – La diretta

Nel 26esimo giorno del conflitto nel Golfo, l’IDF ha portato avanti attacchi aerei su Teheran, mentre le forze iraniane hanno risposto con l’uso di droni contro un deposito di carburante in Kuwait. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno commentato le recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, criticando il suo atteggiamento nelle negoziazioni. Le operazioni militari e le dichiarazioni continuano a segnare l’intensità dello scontro nella regione.

Nel 26esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Idf è tornato a bombardare Teheran mentre gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con i droni. I pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e le basi Usa, mentre secondo i negoziatori Teheran sta facendo richieste irrealistiche per chiudere la guerra. Intanto proprio l’Iran deride Donald Trump: «Sta negoziando da solo». Un portavoce militare iraniano ha deriso i tentativi Usa di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. La notizia è riportata dai media internazionali. «Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. 🔗 Leggi su Open.online

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