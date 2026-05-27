La Casa Bianca ha smentito di aver elaborato una bozza di accordo con l'Iran. La comunicazione arriva dopo settimane di negoziati e segnala come non ci siano stati progressi concreti in questa fase. La situazione rimane incerta, con continui scambi di dichiarazioni tra le parti coinvolte. Non ci sono dettagli ufficiali o conferme riguardo a eventuali documenti condivisi o discussioni in corso.

Nell'interminabile gioco diplomatico tra Stati Uniti e Iran, ogni giorno si intravede qualche passo avanti e ogni giorno si torna alla casella di partenza. Almeno nel racconto pubblico, visto che i nemici hanno mantenuto il canale di dialogo aperto, grazie ai buoni uffici del Pakistan, e che entrambi fanno mostra di voler arrivare alla pace. La bozza divulgata da Teheran e il calo del petrolio Nel primo pomeriggio, la televisione di Stato iraniana ha diffuso una presunta bozza di intesa che prevedeva il ritiro delle forze americane dalla zona e la riapertura di Hormuz anche se sotto il controllo di Teheran e Oman. Poco più di un'ora dopo, con il prezzo del petrolio sceso del 5% per la ventata di ottimismo su un accordo, è arrivata la smentita della Casa Bianca: «Tutte invenzioni». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran-Usa, è giallo sulla bozza d'accordo: la Casa Bianca smentisce

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Iran-Usa, pace lontana. Il rifiuto di Teheran, la rabbia di Trump

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