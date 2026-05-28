Se i Paesi arabi non aderiranno agli Accordi di Abramo, il governo americano non sarà sicuro di procedere con un’intesa con l’Iran. La posizione è stata espressa da un rappresentante dell’amministrazione, che ha sottolineato come la partecipazione di questi paesi sia un elemento chiave per il negoziato. Finora, nessuna conferma ufficiale sulla volontà degli stati arabi di aderire agli accordi.

Se i Paesi arabi non aderiranno agli Accordi di Abramo “non sono sicuro che dovremmo fare l’intesa” con l’Iran. Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca dopo la riunione di gabinetto avuta ieri pomeriggio. “Penso che ce lo devono”, ha aggiunto il presidente. “Non dirò cosa è subordinato e cosa no”, ma “lo stiamo chiedendo con forza”, ha proseguito Trump, che ha poi aggiunto: “Se non è un ottimo accordo, non lo faremo“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Senza adesione ad Accordi di Abramo non sono sicuro di fare l'intesa"

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Iran, Trump: Possibile accordo entro fine mese

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L’attuale negoziato con l’ #Iran, diversamente dal Jcpoa, è a forte trazione regionale. I sauditi non hanno concesso a #Trump lo spazio aero per tornare a bombardare. E gli hanno risposto all’ultimatum sull’adesione agli accordi di #Abramo: non senza prima l x.com

Perché la gente parla degli Accordi di Abramo? Perché sono stati istituiti originariamente, quanto sono efficaci e perché portano il nome di Abramo? reddit

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