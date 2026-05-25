Il presidente ha dichiarato che le trattative con l’Iran stanno andando bene e che si arriverà a un accordo favorevole o, in caso contrario, si tornerà alla tensione con una posizione più decisa. Ha aggiunto che il risultato dipende esclusivamente dal successo delle negoziazioni e ha sottolineato che nessuno desidera un ritorno al conflitto. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

«I negoziati con la Repubblica Islamica dell’Iran stanno procedendo bene! O si raggiungerà un ottimo accordo per tutti, oppure non ci sarà alcun accordo: si tornerà al fronte, ma più forti e determinati che mai, e nessuno lo vuole!». Lo ha scritto Donald Trump su Truth, a stretto giro dalle affermazioni del segretario di Stato Marco Rubio, che ha fatto intendere di un accordo in dirittura di arrivo. Il presidente Usa, sempre sulla sua piattaforma social, ha legato le trattative con Teheran agli Accordi di Abramo a cui, ha spiegato, dovrebbero aderire anche Arabia Saudita, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto e Giordania. Trump: «Arabia Saudita e Qatar dovrebbero firmare subito». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump lega le trattative con l’Iran agli Accordi di Abramo

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Trump says strikes on Iran were imminent

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