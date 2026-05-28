Iran | Spari contro navi che passavano Hormuz senza autorizzazione

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno dichiarato di aver aperto il fuoco contro navi che attraversavano lo Stretto di Hormuz senza autorizzazione. In totale, nelle ultime 24 ore, 26 navi mercantili e petroliere hanno passato il corridoio di sicurezza dopo aver ottenuto il permesso. L’Iran ha rivendicato il controllo dello stretto e ha minacciato di rispondere in modo deciso a chiunque tenti di forzare il passaggio.

I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno rivendicato il controllo dello Stretto di Hormuz e minacciato "una risposta decisa" se qualcuno tenterà di forzare il passaggio: "Nelle ultime 24 ore, 26 navi mercantili e petroliere hanno attraversato il corridoio di sicurezza dopo aver ottenuto. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump contro il Wsj: «L’Iran mi ritiene un fesso? Non è vero». Spari contro 3 navi cargo a Hormuz, i Pasdaran le sequestrano – La diretta

Meloni: “L’Italia è pronta a schierare navi a Hormuz con l’autorizzazione del Parlamento”Nelle stesse ore in cui un ex presidente americano annuncia su un social che l’Iran non chiuderà più lo Stretto di Hormuz, un rappresentante del...

Temi più discussi: Hormuz, spari Iran contro 4 navi in transito. Rappresaglia dei Pasdaran: colpita una base militare Usa; Hormuz, spari Iran contro 4 navi in transito. Rappresaglia dei Pasdaran: colpita una base militare Usa; Iran-Usa, nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz: Teheran colpisce base americana dopo raid; Colpita una base aerea Usa dopo l'attacco americano a Bandar Abbas. Spari iraniani contro 4 navi nello Stretto.

Nuovi attacchi nella notte da parte degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare iraniano che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Lo afferma un giornalista della Reuters su X citando un funzionario americano, secondo il quale gli St x.com

Attacco Usa in Iran, Teheran spara su 4 navi a Hormuz e colpisce una base americanaGli Stati Uniti stringono la morsa sull'Iran e impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo Stretto di Ho ... ansa.it

Iran, nuovo raid degli Stati Uniti contro sito militare. Rappresaglia dei Pasdaran: colpita base americanaMedio Oriente, gli aggiornamenti in diretta. I media iraniani, secondo quanto riporta Al Jazeera, riferiscono che quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz sono ... ilmessaggero.it