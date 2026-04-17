Meloni | L’Italia è pronta a schierare navi a Hormuz con l’autorizzazione del Parlamento

Nelle stesse ore in cui un ex presidente americano annuncia su un social che l’Iran non chiuderà più lo Stretto di Hormuz, un rappresentante del governo italiano afferma che il paese è pronto a inviare navi nella zona, previa autorizzazione parlamentare. La questione coinvolge gli scontri di potere tra Stati Uniti e Iran e le decisioni di altri paesi europei sulla presenza militare nel Golfo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui piani concreti o sui tempi di eventuali operazioni.

Roma, 17 aprile 2026 – Nelle stesse ore in cui Trump rende noto sul suo social Truth che “l'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz. Non lo userà come arma contro il mondo”, la premier Giorgia Meloni – a Parigi per partecipare alla riunione della coalizione di Volenterosi – fa sapere che la “riapertura di Hormuz è parte di qualsiasi serio progetto di negoziato per la crisi in Medio Oriente”. Ma chiaramente non è l'unico: sappiamo che il tema della rinuncia da parte dell'Iran alla corsa nucleare, così come costruire un quadro di sicurezza nel quale nessuna nazione venga minacciata per il futuro, saranno gli altri elementi fondamentali, ma è la ragione per la quale siamo qui oggi”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: “L’Italia è pronta a schierare navi a Hormuz con l’autorizzazione del Parlamento” EE.UU. BLOQUEA IRÁN: Nadie entra, nadie sale | China cambia de lado | Geopolítica Notizie correlate Stretto di Hormuz, Meloni apre all’invio di navi italiane: "Pronti con autorizzazione parlamentare"« L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un’autorizzazione parlamentare per quelle che sono... Referendum, Fratelli d'Italia pronta a schierare Meloni a Milano il 14 marzoFratelli d’Italia prepara la mobilitazione per il referendum sulla separazione delle carriere: evento il 13 marzo a Milano, ministri pronti e Meloni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ungheria, Magyar: Pronto a parlare con Meloni, l'Italia partner chiave; Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni alla Camera dei Deputati; Meloni: Se la crisi prosegue non è tabù ragionare sulla sospensione del Patto di Stabilità; Gelo tra Italia e Usa dopo le critiche della premier Meloni al presidente Trump. Meloni: L’Italia è pronta a schierare navi a Hormuz con l’autorizzazione del ParlamentoAl termine della riunione dei Volenterosi a Parigi, la premier ha sottolineato l’importanza del vertice. Riunione estremamente importante, volevo esserci ... quotidiano.net Meloni al summit su Hormuz: L'Italia pronta a una missione navale difensiva ma solo dopoAGI - L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un'autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno ... msn.com #Meloni arriva a #Parigi per vertice su #Hormuz, l'abbraccio con #Macron - facebook.com facebook Meloni non compra il gas dai russi e lascia nei guai famiglie e imprese italiane: però i miliardi per Zelensky ci sono sempre! La mia intervista a Affaritaliani x.com