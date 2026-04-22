Trump contro il Wsj | L’Iran mi ritiene un fesso? Non è vero Spari contro 3 navi cargo a Hormuz i Pasdaran le sequestrano – La diretta

Nel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare gli Stati Uniti verranno colpiti i loro impianti per l’estrazione di petrolio. Intanto Donald Trump è in polemica con il Wall Street Journal, che ha scritto che Teheran considera il presidente «un allocco». E sempre secondo il quotidiano il tycoon non vorrebbe riprendere la guerra, che è impopolare in patria. Per questo spinge per un accordo. Intanto secondo i sondaggi l’approvazione del presidente è al 33%. E per i media americani l’Iran ha ancora una ragguardevole capacità militare che userà per difendersi in caso di nuovi attacchi dagli Usa.🔗 Leggi su Open.online

Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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