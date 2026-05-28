La Casa Bianca ha negato l'esistenza di un memorandum tra Iran e Pakistan riguardante lo stretto di Hormuz, definendolo un'invenzione. Secondo fonti iraniane, il documento segreto prevedeva accordi tra i due paesi, ma non ci sono conferme ufficiali. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici del presunto accordo né le sue implicazioni pratiche. La versione ufficiale statunitense sostiene che non ci sono prove dell'esistenza di tale memorandum.

? Punti chiave Cosa prevede realmente il memorandum segreto tra Teheran e Islamabad?. Perché la Casa Bianca nega l'esistenza del documento iraniano?. Come cambierebbe il controllo dello Stretto di Hormuz con i Pasdaran?. Quali concessioni sta proponendo Trump per stabilizzare la regione?.? In Breve Agenzia Mizan diffonde i dettagli del memorandum elaborato ad Islamabad.. Controllo dello Stretto di Hormuz affidato congiuntamente a Pasdaran e Oman.. Trump dichiara progressi nei colloqui nonostante il rifiuto della Casa Bianca.. Analisi media evidenziano concessioni USA senza precedenti rispetto al passato.. Teheran diffonde i dettagli di un memorandum d’intesa preliminare che prevede il ritiro delle truppe statunitensi e la revoca delle sanzioni, mentre la Casa Bianca definisce tali documenti come invenzioni totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, memorandum su Hormuz e ritiro USA: la Casa Bianca parla di invenzioni

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Nucleare iraniano, il falso nodo: il memorandum non chiude la guerra USA-Iran | Generale Boni

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