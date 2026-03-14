Trump ignorò l’allarme su Hormuz | la Casa Bianca puntava sulla resa rapida dell’Iran
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ignorato l’allarme proveniente dai vertici militari riguardo alla situazione nello stretto di Hormuz, mentre la Casa Bianca sembrava puntare a una rapida resa dell’Iran. Le comunicazioni interne indicano che le preoccupazioni sul possibile escalonamento non sono state adeguatamente considerate, e l’attenzione si concentrava su una strategia volta a ottenere risultati in tempi brevi.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era stato avvertito dai vertici militari che un attacco contro l’ Iran avrebbe potuto provocare una ritorsione immediata: il tentativo di bloccare lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali al mondo per il traffico energetico e commerciale. Nonostante questo scenario fosse stato chiaramente prospettato dai comandanti del Pentagono, la Casa Bianca decise comunque di procedere con l’operazione militare, convinta che Teheran non avrebbe avuto la forza – o la volontà politica – di arrivare fino allo scontro diretto sul controllo delle rotte petrolifere. L’idea dominante a Washington era che la pressione militare e la superiorità tecnologica americana avrebbero costretto il regime iraniano a cedere rapidamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Articoli correlati
Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.
Trump vuole la resa dell'Iran, pioggia di raid su Teheran. Wp: "Mosca aiuta i Pasdaran"La prima settimana di guerra si chiude con Donald Trump più determinato che mai a cambiare il corso della storia dell’ Iran : «Voglio una resa...