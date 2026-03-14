Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ignorato l’allarme proveniente dai vertici militari riguardo alla situazione nello stretto di Hormuz, mentre la Casa Bianca sembrava puntare a una rapida resa dell’Iran. Le comunicazioni interne indicano che le preoccupazioni sul possibile escalonamento non sono state adeguatamente considerate, e l’attenzione si concentrava su una strategia volta a ottenere risultati in tempi brevi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era stato avvertito dai vertici militari che un attacco contro l’ Iran avrebbe potuto provocare una ritorsione immediata: il tentativo di bloccare lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali al mondo per il traffico energetico e commerciale. Nonostante questo scenario fosse stato chiaramente prospettato dai comandanti del Pentagono, la Casa Bianca decise comunque di procedere con l’operazione militare, convinta che Teheran non avrebbe avuto la forza – o la volontà politica – di arrivare fino allo scontro diretto sul controllo delle rotte petrolifere. L’idea dominante a Washington era che la pressione militare e la superiorità tecnologica americana avrebbero costretto il regime iraniano a cedere rapidamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump ignorò l’allarme su Hormuz: la Casa Bianca puntava sulla resa rapida dell’Iran

Articoli correlati

Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.

Trump vuole la resa dell'Iran, pioggia di raid su Teheran. Wp: "Mosca aiuta i Pasdaran"La prima settimana di guerra si chiude con Donald Trump più determinato che mai a cambiare il corso della storia dell’ Iran : «Voglio una resa...

Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran