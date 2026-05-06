Accordo vicino tra Usa e Iran | un memorandum per fermare la guerra e aprire lo Stretto di Hormuz

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran sembrano avviarsi verso una possibile svolta. Secondo fonti ufficiali, le due parti stanno negoziando un memorandum di un solo foglio che potrebbe mettere fine al conflitto in corso e permettere l'apertura dello Stretto di Hormuz. La Casa Bianca ha dichiarato che si avvicinano a un accordo, senza fornire dettagli specifici sui contenuti dell'intesa.

Trump sospende Project Freedom. L'Iran risponde con l'AI: il messaggio su chi comanda a Teheran Torna il sereno in Medio Oriente? La Casa Bianca ritiene che si stia avvicinando a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una pagina per porre fine alla guerra. Lo riferisce Axios citando fonti informate. Sarebbe anche stato fissato un quadro per negoziati nucleari più dettagliati. Gli Stati Uniti si aspettano risposte iraniane su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. A condurre il negoziato sul memorandum di una pagina, in 14 punti, sono Steve Witkoff e Jared Kushner per parte americana e diversi funzionari iraniani, sia direttamente che attraverso i mediatori.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Accordo vicino tra Usa e Iran: un memorandum per fermare la guerra e aprire lo Stretto di Hormuz Notizie correlate Iran, la guerra in diretta: Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di... Guerra all’Iran, media Usa: “2.500 Marines, gruppi anfibi e navi da guerra per proteggere lo stretto di Hormuz”Gli Stati Uniti reagiscono al giro di vite imposto da Teheran sullo stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente: Putin ad Araghchi: 'Faremo il possibile per la pace'. Teheran: 'L'esercito deve avere per legge lo Stretto' - LIVEBLOG; Dall'Iran arriva la proposta agli Usa per riaprire Hormuz; Hormuz, Trump interrompe brevemente il Project Freedom; Iran offre lo sblocco di Hormuz ma Trump è scettico. Medio Oriente, Teheran: 'Nessuna petroliera ha attraversato Hormuz' - LIVEBLOGIn fase di verifica se l'esplosione nella nave sudcoreana è conseguenza di un attacco. Teheran: 'Colpita con due missili una nave da guerra americana'. Gli Usa negano. Il segretario al Tesoro Usa: 'Ab ... ansa.it Guerra in Iran: nave USA sotto il fuoco nello stretto di HormuzNon accenna a diminuire la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Secondo l’agenzia di stampa Fars due missili hanno colpito una nave da guerra vicino ... ecovicentino.it Nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito - facebook.com facebook Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Trump: "Solo scaramucce" x.com