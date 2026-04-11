Oggi si tengono negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, con il contesto di un clima di alta tensione e sfide diplomatiche. La regione è al centro di un confronto che riguarda anche lo stretto di Hormuz, mentre nel frattempo Israele si prepara a condurre nuovi raid nella zona. La situazione resta complessa e senza segnali di un accordo imminente.

È il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite. Il presidente Donald Trump ribadisce la linea dura sullo Stretto di Hormuz, definito acque internazionali, mentre Teheran si presenta al tavolo con una delegazione imponente ma senza fiducia negli Usa. Sullo sfondo restano le mine nello Stretto, la capacità missilistica iraniana ancora significativa e il rischio concreto che il confronto diplomatico possa fallire, riaprendo la strada a una nuova escalation militare. Le ultime ore hanno confermato quanto fragile sia l’equilibrio: secondo fonti americane, l’Iran non sarebbe in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz, mentre Israele prepara piani per nuovi raid in caso di fallimento dei colloqui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raid

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