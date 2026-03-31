Iran missili sul deposito di munizioni Trump posta il video | GUARDA

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco aereo contro un deposito di munizioni situato nella città iraniana di Isfahan. L’intervento è stato effettuato con bombe bunker-buster da 2.000 libbre. Il governo statunitense ha pubblicato sui propri canali social un video che mostra l’operazione. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul numero di vittime o sulla portata dei danni.

Gli Stati Uniti hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan utilizzando bombe bunker-buster da 2.000 libbre. Lo ha riferito il Wall Street Journal, citando un funzionario Usa. Il presidente Donald Trump ha pubblicato un video non sottotitolato sul social Truth che mostra una catena di esplosioni che illumina il cielo notturno: il funzionario spiega che il video avrebbe immortalato l'attacco. JUST IN: Isfahan shaken by massive blasts following U.S.-Israeli strikes. pic.twitter.com0lTBhJ0b7C — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 31, 2026 Segnali discordanti dopo l'ultimatum Usa all'Iran sui negoziati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, missili sul deposito di munizioni. Trump posta il video | GUARDA Articoli correlati Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video su Truth. Colpita petroliera negli EmiratiGli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan usando un elevato numero di munizioni penetranti da 2. Iran, attacco a un deposito di munizioni, Trump posta il video. Colpita petroliera negli Emirati. Esplosioni a GerusalemmeViolente esplosioni sono state segnalate intorno a mezzanotte nella città iraniana di Isfahan, nell'ambito di una nuova ondata di attacchi che ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Iran, due missili su Israele: così gli Houthi entrano in guerra; L’Iran ha colpito una petroliera al largo di Dubai; Perché i paesi del Golfo non reagiscono agli attacchi dell’Iran?; L'Iran respinge la proposta Usa e detta le sue 5 condizioni per il cessate il fuoco. Netanyahu: Guerra continua. Iran, missili sul deposito di munizioni: Trump posta il video. La strategia per HormuzGli Stati Uniti hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan utilizzando bombe bunker-buster da 2.000 libbre. iltempo.it Iran, raid Usa contro un deposito di munizioni: Trump posta il video delle esplosioni. Missili contro IsraeleProsegue il conflitto in Medioriente. Quattro soldati Idf perdono la vita in Libano, dove sono stati uccisi anche tre caschi blu Unifil ... unionesarda.it Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa, da Aviano 5 voli. In Spagna vietati i sorvoli dei caccia per l’Iran. Dalla base italiana, dal 21 febbraio al 3 marzo, 5 Lockheed C-5M Super Galaxy. @SMaurizi x.com Così l’Iran sta guadagnando di più dal petrolio. Grazie alla guerra - facebook.com facebook