Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un’intesa preliminare, secondo cui il stretto di Hormuz resterà aperto e senza pedaggi. L’accordo prevede anche un periodo di 60 giorni per negoziare sulla questione del programma nucleare e sui fondi iraniani bloccati. La ratifica definitiva dipende dall’approvazione delle rispettive autorità e potrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane. La decisione è stata comunicata tramite un documento condiviso tra le parti.

Roma, 28 maggio 2026 - L’accordo tra Iran e Usa sarebbe vicino all’ok, manca solo l’approvazione di Donald Trump, che ha chiesto due giorni per riflettere, ha anticipato il portale Axios citando due alti funzionari, sostanzialmente punta alla riapertura dello Stretto di Hormuz immediato, con l’estensione del cessate il fuoco, rimandando ancora lo scoglio del nucleare. Infatti Washington e Teheran "hanno raggiunto un accordo" su un memorandum d'intesa di 60 giorni in cui saranno avviati i negoziati più difficili, quelli sul programma nucleare iraniano e i suoi scopi. L'accordo, raggiunto martedì, ha già ricevuto l’ok della leadership iraniana, ora pronta a firmare, rivela il giornalista di Axios Barak Ravid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo tra Usa e Iran, cosa dice il memorandum. Stretto di Hormuz aperto e senza pedaggi. Poi 60 giorni per discutere sul nucleare e i fondi bloccati

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Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: fermeremo le navi che hanno pagato il pedaggio a Teheran

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Perché gli investitori stanno comprando in ulteriori vaghezze riguardanti lo Stretto di Hormuz? reddit

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