Una bozza di intesa riguardante la situazione iraniana è stata presentata, ma il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere soddisfatto e ha affermato che lo stretto di Hormuz resterà aperto a tutte le navigazioni. La dichiarazione segue le affermazioni di Trump, che ha definito la questione iraniana come un conflitto, escludendo che si tratti di una guerra vera e propria.

Non sarà di certo un nuovo Vietnam ma è chiaro che la questione iraniana che proprio ieri Donald Trump ha definito «un conflitto, non una guerra» non è più quell'intervento lampo di qualche settimana (o mese) come la Casa Bianca e il Pentagono avevano pianificato. Adesso, dopo settimane di negoziati e il cessate il fuoco iniziato lo scorso 8 aprile, è cominciata una nuova fase, lunga e logorante soprattutto per il presidente americano che deve affrontare un numero sempre più elevato di elettori (il 60% secondo gli ultimi sondaggi) che vorrebbe uscire da questa guerra e non capisce perché Trump abbia trascinato gli Stati Uniti fino a questo punto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, c?è la bozza d'intesa. Ma Trump smentisce: «Non siamo soddisfatti, Hormuz sarà aperto a tutti»

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Iran claims striking US warship as Trump pledges ship passage

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