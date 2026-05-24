L' annuncio di Trump | C' è l' accordo con l' Iran Hormuz sarà riaperto Teheran lo gela | Rimarrà sotto il nostro controllo Cosa c' è nella bozza dell' intesa

Un accordo tra gli Stati Uniti, l'Iran e altri paesi è stato annunciato come quasi finalizzato, con l'intenzione di riaprire lo stretto di Hormuz. Tuttavia, Teheran ha risposto che lo stretto rimarrà sotto il proprio controllo. Trump ha dichiarato che l'accordo è stato raggiunto, mentre le autorità iraniane hanno ribadito che la zona continuerà a essere sotto il loro dominio. La bozza dell'intesa è in fase di negoziazione e attende la conferma finale.

"Un accordo è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e i vari altri Paesi. Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve". Con queste parole. 🔗 Leggi su Today.it

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Trump Says Hormuz Blockade to Stay Until Iran Deal Done

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Trump dice che annuncerà un accordo negoziato con l'Iran a breve reddit

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