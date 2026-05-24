Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un’intesa con l’Iran, affermando che lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Tuttavia, da Teheran sono arrivate smentite ufficiali, con dichiarazioni che negano qualsiasi accordo imminente tra le parti. Trump ha indicato che i negoziati internazionali tra Stati Uniti, Iran e altri paesi sono prossimi a concludersi positivamente. Nessuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità iraniane conferma questa posizione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente Usa parla di accordo vicino. Donald Trump ha dichiarato che sarebbe ormai vicino un accordo tra Stati Uniti, Iran e altri Paesi coinvolti nei negoziati internazionali. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha spiegato che l’intesa sarebbe stata “ampiamente negoziata” e che restano da definire soltanto gli ultimi dettagli tecnici. Secondo Trump, gli aspetti finali dell’accordo sarebbero ancora in discussione, ma un annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Il presidente ha parlato di una possibile svolta nella lunga tensione tra Washington e Teheran, sottolineando anche la futura riapertura dello Stretto di Hormuz, punto strategico per il traffico energetico mondiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump annuncia un’intesa con l’Iran: “Hormuz sarà riaperto”. Ma da Teheran arrivano smentite

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Trump orders Strait of Hormuz blockade after Iran talks end

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