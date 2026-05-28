iPhone anti-scippo | Apple studia un blocco automatico per il 2026

Apple sta sviluppando un sistema per bloccare automaticamente gli iPhone in caso di furto, previsto per il 2026. Il meccanismo utilizzerà sensori dell'Apple Watch per identificare se il telefono viene portato via con forza. Restano ancora da chiarire come il dispositivo distinguerà tra uno scippo e un gesto accidentale, e quali sensori specifici saranno coinvolti nel processo di blocco.

? Domande chiave Come farà il telefono a distinguere uno scippo da un gesto accidentale?. Quali sensori dell'Apple Watch serviranno a bloccare il dispositivo rubato?. Perché le forze dell'ordine di Londra criticano la strategia di Apple?. Cosa accadrà al valore di rivendita degli iPhone scippati con questa funzione?.? In Breve Sistema utilizzerà accelerometri e Apple Watch per distinguere scippi da movimenti quotidiani.. Metropolitan Police di Londra ha criticato Apple nel novembre 2025 per i furti.. Apple ha respinto richieste governative in India per proteggere la privacy degli utenti.. Blocco automatico ridurrà il valore commerciale dei dispositivi rubati sul mercato dell'usato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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