Secondo alcune fonti, Apple avrebbe deciso di posticipare il lancio dell’iPhone 18 base al 2027, concentrandosi invece sulla promozione dell’iPhone 17. Questa scelta sembra essere legata a una strategia per rafforzare le vendite del modello attuale, mentre la crisi nel settore delle memorie potrebbe influenzare le tempistiche di sviluppo dei futuri dispositivi. Il nuovo piano aziendale si focalizza quindi maggiormente sull’iPhone 17 come prodotto principale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la crisi delle memorie il nuovo piano di Apple?. Perché l'iPhone 17 diventerà il pilastro centrale della strategia aziendale?. Quali fattori geopolitici stanno costringendo Apple a cambiare i tempi di lancio?. Quando arriveranno finalmente i nuovi modelli base per chi non vuole i Pro?.? In Breve Lancio iPhone 18 base previsto tra gennaio e febbraio 2027. Prezzi iPhone 17 oscillano tra 749 e 899 euro online. Crisi memorie e tensioni in Iran influenzano la produzione globale. L'iPhone Air subisce un rallentamento nell'adozione da parte del pubblico. Apple sta pianificando un cambiamento radicale nella distribuzione della propria gamma di smartphone, ipotizzando il posticipo del lancio dell’iPhone 18 base ai primi mesi del 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple: iPhone 18 base slitta nel 2027 per spingere l’iPhone 17

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