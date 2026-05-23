Apple conquista il podio globale | iPhone 17 guida le vendite 2026

L’iPhone 17 si conferma il modello più venduto nel 2026, conquistando il primo posto a livello globale. La versione base sta riscuotendo grande successo anche in mercati difficili, grazie a caratteristiche che attirano molti consumatori. Apple sembra aver superato Samsung nelle fasce di prezzo medie, grazie a strategie di prodotto e prezzi competitivi. I dati indicano che il nuovo modello sta guadagnando quote di mercato in diverse regioni del mondo.

? Punti chiave Perché l'iPhone 17 base sta conquistando mercati così difficili?. Come fa Apple a battere Samsung nelle fasce di prezzo medie?. Quali fattori spingono i consumatori verso i modelli premium?. Cosa deve fare Samsung per contrastare il dominio dell'ecosistema Apple?.? In Breve iPhone 17 registra crescita a doppia cifra in mercati USA e Cina.. Vendite iPhone 17 in Corea del Sud triplicate rispetto all'anno precedente.. Samsung inserisce cinque modelli della serie Galaxy A nella top 10 mondiale.. I primi dieci modelli coprono il 25% del mercato globale totale.. Tre modelli Apple occupano i primi posti nella classifica mondiale degli smartphone venduti tra gennaio e marzo 2026, secondo i dati di Counterpoint Research diffusi il 22 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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