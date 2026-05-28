Investire nel valore dell' informazione locale confronto FILE a Roma 

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un confronto si è svolto a Roma sul tema dell’investimento nell’informazione locale. L’evento ha riunito professionisti del settore e rappresentanti di diverse realtà, evidenziando la necessità di sostenere le testate di prossimità. Sono stati discussi i rischi legati alla riduzione delle fonti di informazione e l’importanza di preservare un panorama informativo diversificato. La discussione ha sottolineato come l’informazione di prossimità sia un elemento chiave per il controllo e la partecipazione democratica.

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Investire nel valore dell'informazione locale come presidio di democrazia, pluralismo, controllo civico e partecipazione dei cittadini: la File (Federazione Italiana Liberi Editori), esprime piena fiducia nelle parole pronunciate da Alberto Barachini, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, intervenuto stamani a Roma al confronto nazionale sul futuro dell'informazione promosso dalla File insieme all'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e al Consorzio Editoriale NASCE, organizzata presso l'Hotel Nazionale alla presenza di editori, giornalisti, cooperative editoriali e rappresentanti del settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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