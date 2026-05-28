Investire nel valore dell' informazione locale confronto FILE a Roma 

Notizia in breve

Un confronto si è svolto a Roma sul tema dell’investimento nell’informazione locale. L’evento ha riunito professionisti del settore e rappresentanti di diverse realtà, evidenziando la necessità di sostenere le testate di prossimità. Sono stati discussi i rischi legati alla riduzione delle fonti di informazione e l’importanza di preservare un panorama informativo diversificato. La discussione ha sottolineato come l’informazione di prossimità sia un elemento chiave per il controllo e la partecipazione democratica.