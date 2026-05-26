Voci del Territorio Investire nel valore dell’informazione locale

Da ilgiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un momento cruciale per l’informazione italiana, istituzioni, Parlamento ed editori discutono sull’importanza di investire nel settore locale. La discussione riguarda le risorse e le strategie per sostenere le testate di informazione territoriale, fondamentali per garantire un’informazione vicina alle comunità. Non sono stati forniti dettagli su decisioni specifiche o accordi, ma si evidenzia un interesse condiviso nel valorizzare il ruolo dell’informazione di prossimità.

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In un momento decisivo per il futuro dell’informazione italiana, istituzioni, Parlamento, editori, giornalisti e Autorità indipendenti si confronteranno a Roma nel convegno “Voci del Territorio – Investire nel valore dell’informazione locale”, promosso dalla Federazione Italiana Liberi Editori (FILE), da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), dal Consorzio Editoriale NASCE. Parteciperanno Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria; Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Chiara Genisio, Vicepresidente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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