Investire nel valore dell' informazione locale confronto FILE a Roma

Un confronto si è svolto a Roma dedicato all'importanza dell'informazione locale come strumento di democrazia, pluralismo e controllo. Durante l'incontro sono stati analizzati i modi in cui l'investimento in media locali può rafforzare il ruolo di informazione indipendente e rappresentativa delle comunità. Non sono stati forniti dettagli su partecipanti o iniziative specifiche.

Investire nel valore dell’informazione locale come presidio di democrazia, pluralismo, controllo civico e partecipazione dei cittadini: la File (Federazione Italiana Liberi Editori), esprime piena fiducia nelle parole pronunciate da Alberto Barachini, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, intervenuto stamani a Roma al confronto nazionale sul futuro dell’informazione promosso dalla File insieme all’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) e al Consorzio Editoriale NASCE, organizzata presso l’Hotel Nazionale alla presenza di editori, giornalisti, cooperative editoriali e rappresentanti del settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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