Il pilota italiano ha vinto una gara in Canada, affrontando condizioni di vento che hanno reso difficile la corsa. Nonostante le difficoltà, è riuscito a conquistare il primo posto. Ha commentato che la competizione è stata divertente e ha espresso dispiacere per l’eliminazione di un altro concorrente. Ora, punta a migliorare ulteriormente le prestazioni e a salire di livello nelle prossime gare.

Kimi Antonelli è ovviamente raggiante per il trionfo in Canada. Appena tagliato il traguardo ha raccontato delle difficoltà della gara e in particolare del duello con George Russell, che si è risolto a suo favore anche grazie a un problema tecnico che ha messo fuori gioco il compagno di squadra. "Devo dire che è stata una battaglia molto divertente e non è stata facile a causa del vento - ha detto il bolognese - è stato un peccato il guasto che ha avuto George perché avremmo lottato fino alla fine, ma ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti. Quando ero da solo ho cercato di gestire le gomme". "Continueremo ad alzare l'asticella, perché Russell era molto veloce questo weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gioia Antonelli: "Battaglia divertente, un peccato per Russell. Ora alzare l'asticella"

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