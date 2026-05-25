Gioia Antonelli | Battaglia divertente un peccato per Russell Ora alzare l' asticella
Il pilota italiano ha vinto una gara in Canada, affrontando condizioni di vento che hanno reso difficile la corsa. Nonostante le difficoltà, è riuscito a conquistare il primo posto. Ha commentato che la competizione è stata divertente e ha espresso dispiacere per l’eliminazione di un altro concorrente. Ora, punta a migliorare ulteriormente le prestazioni e a salire di livello nelle prossime gare.
Kimi Antonelli è ovviamente raggiante per il trionfo in Canada. Appena tagliato il traguardo ha raccontato delle difficoltà della gara e in particolare del duello con George Russell, che si è risolto a suo favore anche grazie a un problema tecnico che ha messo fuori gioco il compagno di squadra. "Devo dire che è stata una battaglia molto divertente e non è stata facile a causa del vento - ha detto il bolognese - è stato un peccato il guasto che ha avuto George perché avremmo lottato fino alla fine, ma ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti. Quando ero da solo ho cercato di gestire le gomme". "Continueremo ad alzare l'asticella, perché Russell era molto veloce questo weekend. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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