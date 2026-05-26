Case da affittare rendimento al 9,5% | negozi e box auto gli investimenti più redditizi

I negozi e i box auto sono tra gli investimenti più redditizi in affitto, con un rendimento del 9,5%. Le case destinate all’affitto continuano a superare i titoli di Stato in termini di ritorno economico. La domanda di spazi commerciali e garage mantiene valori elevati, contribuendo a rendimenti più alti rispetto ad altre soluzioni immobiliari. Le transazioni si concentrano principalmente su queste tipologie di immobili, che risultano più profittevoli rispetto alle abitazioni tradizionali.

Comprare casa per metterla a reddito continua a garantire rendimenti superiori ai titoli di Stato. Nel primo trimestre del 2026 la redditività lorda delle abitazioni destinate all’affitto torna infatti al 9,5 per cento, in crescita rispetto al 9,1 per cento registrato a fine 2025 e in linea con lo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge da uno studio di Idealista, che ha analizzato il rapporto tra prezzi di vendita e canoni di locazione delle diverse tipologie immobiliari. Secondo il report, il rendimento medio delle abitazioni resta più che doppio rispetto a quello dei Btp decennali, fermi al 3,8 per cento. A garantire i ritorni più elevati continuano a essere i locali commerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Las Vegas Southwest Market EXPLODING | New Construction Prices Shocking Buyers

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