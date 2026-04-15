Negli ultimi dieci anni, nella provincia di Ferrara sono stati chiusi oltre mille negozi, con una perdita complessiva di 1.099 unità tra il 2015 e il 2025. La diminuzione rappresenta il 15,8 per cento del totale commerciale, portando la provincia agli ultimi posti nella classifica regionale. Le vetrine vuote sono diventate una presenza sempre più frequente, mentre nel frattempo gli affitti commerciali continuano a salire.

Oltre 1.000 negozi persi a Ferrara (-1.099) tra il 2015 e il 2025, una contrazione del -15,8% nella nostra provincia che ci fa precipitare in fondo alla classifica a livello regionale. A Bologna nello stesso lasso di tempo il saldo è sì negativo per 1.482 vetrine, ma il capoluogo si assesta comunque – la flessione – su un meno 8,3%. Differenze che fanno male anche se il quadro è drammatico per tutte le province, il segno ’meno’ un denominatore comune. Soffre quello che si ritiene un baluardo, il commercio di prossimità. Un trend negativo che ridisegna i territori, tra saracinesce giù e luci spente. Un’analisi capillare dello scenario quella di Nomisma che ha presentato la prima edizione dell’Osservatorio reciprocità e commercio locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In dieci anni persi mille negozi. Vetrine spente, fanalino di coda. E gli affitti continuano a salire

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