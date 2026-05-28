Investimenti da 33 milioni e utili operativi | Aeroporti di Puglia approva progetto di Bilancio 2025
Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia ha approvato il bilancio 2025, con ricavi di 153 milioni di euro, rispetto ai 135 milioni dell’anno precedente. Sono previsti investimenti per 33 milioni di euro e utili operativi.
Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio 2025, che prevede ricavi complessivi pari a 153 milioni di euro, in crescita rispetto ai 135 dell'esercizio precedente.Un documento che fa riferimento a un periodo, spiega Adp, sviluppatosi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie e thread social correlati
Aca approva il bilancio 2025: utile da 6,5 milioni e oltre 28 milioni di investimentiL'assemblea ha approvato il bilancio 2025, con un utile netto di oltre 6,5 milioni di euro.
Marciano approva il bilancio consuntivo 2025: risanamento ok e investimenti per oltre 6 milioniIl consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato ieri sera il bilancio consuntivo 2025.
Temi più discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; CSR Puglia 2023-2027, nuovi investimenti per le filiere agroalimentari: al via Filiere di Puglia, il bando da 40 milioni per trasformazione e valorizzazione delle produzioni pugliesi; Bergamo, Bilancio della Provincia: investimenti da 10 milioni, priorità a scuole e viabilità; Sinfi accelera, investimenti da 70 milioni per mappare il sottosuolo.
Nuovi investimenti per Cameri: via libera a 1,3 milioni di euro per asfaltature, sicurezza stradale, alloggi sociali, parchi e servizi. I dettagli del bilancio 2025 approvato dal consiglio comunale https://www.lavocedinovara.com/provincia/cameri/cameri-conti-in-sal facebook
Mimit, al via il bando Investimenti sostenibili 4.0 da 448 milioni. Agevolazioni fino 75% a programmi innovativi, green e ad elevato contenuto tecnologico #ANSA x.com
Differenze negli investimenti reddit
A2A inaugura il nuovo depuratore intercomunale di Visano: investimento da oltre 50 milioni per l’acqua della Bassa brescianaL’impianto servirà Visano, Acquafredda, Isorella e Remedello. Obiettivo: superare le infrazioni europee e migliorare la qualità ambientale del territorio ... affaritaliani.it
Visano, A2A inaugura il nuovo depuratore da oltre 50 milioniIl nuovo impianto servirà quattro Comuni della Bassa bresciana e punta a superare le infrazioni europee sul trattamento delle acque reflue. Investiti oltre 18 ... repubblica.it