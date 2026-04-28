Marciano approva il bilancio consuntivo 2025 | risanamento ok e investimenti per oltre 6 milioni

Il consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato ieri sera il bilancio consuntivo 2025. Nel documento sono stati evidenziati un risanamento dei conti e investimenti superiori a sei milioni di euro. La delibera rappresenta un passo importante per la gestione finanziaria dell’ente e per le iniziative future nel territorio. La seduta si è conclusa con l’approvazione unanime della maggioranza dei presenti.

Il consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato nella seduta di ieri sera il bilancio consuntivo 2025, segnando un passaggio fondamentale per la solidità finanziaria dell’ente e per le prospettive future del territorio.Il documento certifica infatti il completamento di un percorso di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Bper approva il bilancio 2025: dividendi per oltre 1,36 miliardi