La donna di Viareggio che ha investito e ucciso un uomo di 47 anni, dopo che quest’ultimo le aveva rubato la borsa, rischia l’ergastolo. La richiesta è stata presentata durante il processo, in relazione all’incidente avvenuto con il suo SUV. L’episodio si è verificato poco dopo il furto, e la procura ha chiesto la massima pena prevista per il reato.

Per la donna di Viareggio che travolse e uccise, col proprio suv, un uomo di 47 anni che poco prima le aveva rubato la borsa è stato chiesto l'ergastolo. La perizia psichiatrica su Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 67 anni imputata per la morte del marocchino Noureddine Mezgui, ha escluso il vizio di mente per la donna: era capace di intendere e di volere. Conseguentemente il pm ha chiesto, per lei, il massimo della pena. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Investì e uccise l'uomo che le aveva rubato la borsetta: chiesto l'ergastolo

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Travolse e uccise con la sua auto luomo che le aveva rubato la borsa, chiesto lergastolo

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