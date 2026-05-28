L'invecchiamento della pelle può essere accelerato dalla disidratazione, che porta a segni visibili come perdita di elasticità e rughe. La mancanza di acqua influisce sulla tonicità e sull'aspetto generale della pelle, contribuendo al processo di invecchiamento precoce. Per contrastare questi effetti, è consigliato mantenere un'adeguata idratazione giornaliera e adottare routine di cura specifiche. La prevenzione si basa quindi sull'apporto costante di liquidi e su prodotti idratanti.

La disidratazione cutanea, infatti, contribuisce a rendere i segni dell'invecchiamento cutaneo più evidenti. Nel concreto? In mancanza d'acqua le linee sottili, soprattutto nella zona perioculare e sulla fronte, diventano più visibili, la grana appare più spenta e ruvida, senza contare la scarsa luminosità e compattezza. L'acqua è infatti uno degli elementi fondamentali per la nostra pelle, ma questa deve essere in grado di trattenerla per assicurare un aspetto rimpolpato, compatto, radioso. Sono tante le cause di una pelle disidratata: sia esterne, come fattori ambientali, stress, cattive abitudini, skincare routine... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Invecchiamento della pelle da disidratazione: come contrastare il dehydrAGEing

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