Non solo in cucina | l' olio d' oliva è un ingrediente amico della pelle Ricco di antiossidanti e grassi buoni nutre e protegge dall' invecchiamento

Da iodonna.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olio d'oliva, noto per il suo ruolo nella cucina mediterranea, viene sempre più utilizzato anche nel settore cosmetico. Ricco di antiossidanti e grassi benefici, viene impiegato per le sue proprietà nutritive e protettive contro i segni dell'invecchiamento cutaneo. La sua versatilità ha portato a un impiego che va oltre l'ambito culinario, con applicazioni che coinvolgono prodotti di bellezza e cura della pelle.

D alla cucina alla cosmetica il passo è breve. L’olio d’oliva non è infatti solo uno degli ingredienti iconici della cucina mediterranea ma può essere anche un alleato prezioso per la pelle. I suoi benefici sono molti per l’epidermide, di base perché è naturalmente ricco di essenziali che la nutrono e la proteggono non solo dall’invecchiamento. Ecco come. Skin Longevity: piccoli gesti quotidiani per aiutare la pelle a invecchiare bene e in maniera sana X Leggi anche › Come preparare la pelle alla primavera? Parole d’ordine: peeling e idratazione Olio d’oliva, perché è un alleato per la pelle. «L’olio d’oliva è uno degli ingredienti più antichi della cultura mediterranea, ma in cosmetica può essere interpretato in modo molto contemporaneo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Non solo in cucina: l'olio d'oliva è un ingrediente amico della pelle. Ricco di antiossidanti e grassi buoni, nutre e protegge dall'invecchiamento

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