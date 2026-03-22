Bere poca acqua causa tachicardia e sonnolenza | la nutrizionista Falcone spiega i sintomi della disidratazione
In occasione della Giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo, abbiamo intervistato la nutrizionista Jessica Falcone che ha spiegato come bere poca acqua possa provocare tachicardia e sonnolenza. La professionista ha chiarito quali sono i sintomi legati alla disidratazione, sfatando alcuni miti e fornendo informazioni utili per riconoscere i segnali del corpo. L’intervista è stata pubblicata su Fanpage.
In occasione della Giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo abbiamo intervistato la nutrizionista Jessica Falcone, che, tra luoghi comuni e falsi miti, ha indicato a Fanpage.it le strategie per favorire una buona idratazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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