In questa stagione si verifica spesso la sciamatura delle api, un fenomeno naturale che porta numerosi insetti vicino alle abitazioni. Con temperature elevate e clima primaverile, molte api si riuniscono in gruppi nei giardini e nelle vicinanze delle case. È importante non intervenire immediatamente e chiamare esperti specializzati per la gestione della situazione. La presenza di api in questi momenti è normale e temporanea, senza rappresentare un pericolo immediato.

Bologna, 27 maggio 2026 – Primavera, caldo già estivo, notti tropicali pur essendo ancora a maggio e tante api nei giardini e vicino alle case. A volte, ci si può chiedere se ci possa essere un’anomalia nella presenza di sciami o di api che svolazzano numerose. Diverse le telefonate che ricevono gli apicoltori da cittadini allarmati dalla presenza di questi che sono insetti preziosi per l’ecosistema, ma anche fastidiosi se presenti in numero elevato. E allora, la prima cosa da sapere è che questo è il periodo in cui la cosiddetta ‘sciamatura’ è un “ fenomeno naturale per mantenere la specie. Infatti, nella nostra regione avviene nelle zone della pianura tra metà aprile e fine maggio ”, precisa Matteo Finelli, presidente dell’Associazione apicoltori Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Invasione di api vicino casa? “La sciamatura in questa stagione è un fenomeno naturale”. Cosa sapere e chi chiamare

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Invasione di api vicino casa? La sciamatura in questa stagione è un fenomeno naturale. Cosa sapere e chi chiamareMatteo Finelli, presidente dell’Associazione apicoltori Emilia-Romagna: Riceviamo diverse telefonate dai cittadini, ma la presenza di sciami non è un’anomalia, nonostante il caldo ... ilrestodelcarlino.it

È un comportamento normale? reddit

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