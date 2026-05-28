Introspecto a Catania | la tecnologia per la mente arriva in Sicilia

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Catania è stata presentata Introspecto, una tecnologia che utilizza la realtà virtuale per trattare le fobie tramite suoni. La piattaforma combina bio-neurofeedback e battiti binaurali per favorire il benessere mentale. La tecnologia mira a migliorare le risposte emotive e cognitive attraverso esperienze immersive e personalizzate. È la prima volta che questa soluzione viene introdotta in Sicilia, offrendo nuove possibilità di intervento nel campo della salute mentale.

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? Punti chiave Come può la realtà virtuale curare le fobie attraverso i suoni?. Cosa permette di combinare il bio-neuroback con i battiti binaurali?. Perché un'azienda lucana ha vinto il premio del Politecnico di Milano?. Come cambieranno i sistemi sanitari grazie a queste nuove tecnologie digitali?.? In Breve Progetto premiato dai PMI Awards del Politecnico di Milano il 21 maggio scorso.. Tecnologia integra realtà virtuale, battiti binaurali e bio-neuroback per la salute mentale.. Presentazione dei risultati scientifici presso l'Università di Catania durante la conferenza SIEDS.. Modello di innovazione lucana con potenziali applicazioni nei sistemi sanitari nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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